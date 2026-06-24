Concours de pétanque en doublette Égletons
dimanche 2 août 2026 · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Concours de pétanque en doublette
Rue des Écoles Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Jet de but à 14 h30
Inscription 12 euros par équipe
TOMBOLA
Buvette Sandwich Grillades Frites
inscription sur place ou au 06 74 98 44 42
organisateur TAROT Club d’Auitou d’EGLETONS .
Rue des Écoles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 44 42
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English : Concours de pétanque en doublette
L’événement Concours de pétanque en doublette Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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