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AGENDA · Égletons

Concours de pétanque en doublette Égletons

dimanche 2 août 2026 · Égletons

Concours de pétanque en doublette Égletons

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Rue des Écoles
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif

Égletons

Concours de pétanque en doublette

Rue des Écoles Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Jet de but à 14 h30

Inscription 12 euros par équipe

TOMBOLA

Buvette Sandwich Grillades Frites

inscription sur place ou au 06 74 98 44 42

organisateur TAROT Club d’Auitou d’EGLETONS   .

Rue des Écoles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 98 44 42 

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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