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Vide grenier Égletons

Vide grenier Égletons

Vide grenier Égletons dimanche 2 août 2026.

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Égletons

Vide grenier

Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Emplacement gratuit
Restauration et buvette sur place
Organisé par l’association des commerçants d’Egletons

Renseignement et réservation 06 48 24 93 40 06 31 58 29 82   .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 58 29 82 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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