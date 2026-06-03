Concert Per viam Compagnie Ambraluna CDMA Égletons
Concert Per viam Compagnie Ambraluna CDMA Égletons mercredi 29 juillet 2026.
Égletons
Concert Per viam Compagnie Ambraluna
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Des cours de Champagne aux jardins d’Al Andalus, cheminant sur les pas de Compostelle, la musique des jongleurs en chemin est plurielle, s’inspirant des troubadours, des trouvères, des chants liturgiques ou bien même de musiques aux instruments venus de par delà les mers…
Per Viam vous invite à voyager dans la musique éclectique des artistes pluridisciplinaires et ambulants qu’étaient les jongleurs du Moyen Âge. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
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English : Concert Per viam Compagnie Ambraluna
L’événement Concert Per viam Compagnie Ambraluna Égletons a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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