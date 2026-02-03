3èmes CHOR’ÉZIENNES Espace Ventadour Égletons

3èmes CHOR’ÉZIENNES

Rencontre de 18 chorales qui proposeront chacune leur propre répertoire tout au long de l’après-midi, suivi d’un concert commun où ces 18 chorales chanteront ensembles 5 chants communs sous la direction de Cécile Mathevet, cheffe de chœur stéphanoise, et où nous entendrons le chœur Artmilles, venu également de Saint-Etienne.

De 14h à 17h30 déambulations de 18 chorales corréziennes dans tout le centre-ville d’Egletons.

A 18h Concert à l’Espace Ventadour

