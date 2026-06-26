Égletons

Ciné en plein air Projection du film Toy Story 5

Cité jardin Égletons Corrèze

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet à 22h30 Les jouets sont de retour dans Toy Story 5, des studios Disney et Pixar, et cette fois-ci, ils rencontrent la Tech ! Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

La séance aura lieu au cinéma l’Esplanade en cas d’intempéries. .

Cité jardin Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

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English : Ciné en plein air Projection du film Toy Story 5

L’événement Ciné en plein air Projection du film Toy Story 5 Égletons a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières