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Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons

Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons

Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : CDMA

Adresse : 2 Avenue d'Orluc

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Égletons

Nocturnes Micro-Folie

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15

La Micro-Folie vous invite pour la projection exceptionnelle de la pièce Le Malade imaginaire ou le silence de Molière, captée au Théâtre National de Bretagne.   .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66 

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English : Nocturnes Micro-Folie

L’événement Nocturnes Micro-Folie Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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