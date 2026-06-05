Nocturnes Micro-Folie CDMA Égletons

Égletons

Nocturnes Micro-Folie

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La Micro-Folie vous invite pour la projection exceptionnelle de la pièce Le Malade imaginaire ou le silence de Molière, captée au Théâtre National de Bretagne. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

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English : Nocturnes Micro-Folie

L’événement Nocturnes Micro-Folie Égletons a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières