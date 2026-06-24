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Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons

Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons

Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons samedi 18 juillet 2026.

Adresse
5 Rue des Écoles
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Égletons

Portes ouvertes et bal des pompiers

5 Rue des Écoles Égletons Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Portes ouvertes du Centre de secours à partir de 14h
Manoeuvres à partir de 17h

Repas à partir de 19h avec concert Corto Maltesse
Tarifs 20€
Menu Jambon-Melon, Jambon à l’os avec pomme de terre, Cabecou et Flognarde

Bal des pompiers à partir de 22h, avec DJ Maz Events   .

5 Rue des Écoles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 35 59 40  amicale.spegletons@gmail.com

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English : Portes ouvertes et bal des pompiers

L’événement Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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