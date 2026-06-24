Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons samedi 18 juillet 2026.

Égletons

Portes ouvertes et bal des pompiers

5 Rue des Écoles Égletons Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Portes ouvertes du Centre de secours à partir de 14h

Manoeuvres à partir de 17h

Repas à partir de 19h avec concert Corto Maltesse

Tarifs 20€

Menu Jambon-Melon, Jambon à l’os avec pomme de terre, Cabecou et Flognarde

Bal des pompiers à partir de 22h, avec DJ Maz Events .

5 Rue des Écoles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 35 59 40 amicale.spegletons@gmail.com

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English : Portes ouvertes et bal des pompiers

L’événement Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières