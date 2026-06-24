Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons
Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons samedi 18 juillet 2026.
Égletons
Portes ouvertes et bal des pompiers
5 Rue des Écoles Égletons Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Portes ouvertes du Centre de secours à partir de 14h
Manoeuvres à partir de 17h
Repas à partir de 19h avec concert Corto Maltesse
Tarifs 20€
Menu Jambon-Melon, Jambon à l’os avec pomme de terre, Cabecou et Flognarde
Bal des pompiers à partir de 22h, avec DJ Maz Events .
5 Rue des Écoles Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 35 59 40 amicale.spegletons@gmail.com
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English : Portes ouvertes et bal des pompiers
L’événement Portes ouvertes et bal des pompiers Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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