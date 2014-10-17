MICRO-CONFÉRENCE LES MAMMIFÈRES FOSSILES DÉCOUVERTS EN OCCITANIE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

MICRO-CONFÉRENCE LES MAMMIFÈRES FOSSILES DÉCOUVERTS EN OCCITANIE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Amphithéâtre

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Samedi 17 octobre à 14h

Dans le cadre des échappées inattendues du CNRS

Les mammifères fossiles découverts en Occitanie révèlent les effets des grands bouleversements climatiques du passé. Venez explorer cette fascinante enquête scientifique !

Impact de la glaciation antarctique en Occitanie il y a 34 millions d’années

Par Maëva ORLIAC, paléontologue

La terre connait à cette période un refroidissement global avec la mise en place d’une calotte polaire permanente au pôle Sud. En Occitanie, le climat et le paysage changent, la forêt tropicale devient plus sèche et plus ouverte. Ces changements affectent profondément la faune et entrainent une extinction massive. Les espèces disparues laissent place aux grands groupes modernes que l’on connait aujourd’hui.

Occitanie et Provence tropicales voyage dans un monde disparu

Par Rodolphe TABUCE, paléontologue

Il y a 56 à 49 millions d’années, la Terre a traversé des pics de chaleur intenses. Ce climat extrême a offert aux mammifères des environnements favorables, déclenchant une explosion de diversité à l’échelle du globe, tandis que mangroves et forêts tropicales s’épanouissaient là où se trouvent aujourd’hui l’Occitanie et la Provence. Les fossiles découverts dans ces régions racontent cette aventure fascinante… et nous donnent un aperçu des défis que notre planète pourrait bientôt affronter.

Les chauds-froids des cinq derniers millions d’années dans le Languedoc

Par Pierre-Olivier ANTOINE, enseignant-chercheur en paléontologie et Nicolas PAPPALARDO, doctorant en paléontologie

Notre région a connu de très fortes fluctuations climatiques depuis le début du Pliocène. Ces grands contrastes se sont traduits par une succession de paysages très différents, passant de savanes chaudes à des forêts méditerranéennes, puis à des steppes. Les faunes fossiles témoignent elles aussi de ces changements, accompagnés d’échanges avec l’Afrique et l’Asie. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement MICRO-CONFÉRENCE LES MAMMIFÈRES FOSSILES DÉCOUVERTS EN OCCITANIE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES