Micro-Folie Britney sans filtre Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Britney sans filtre Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 22 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie Britney sans filtre
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 21:15:00
Date(s) :
2026-08-22
Qu’est-il arrivé à la princesse de la pop ? Incarnation parfaite du rêve américain et de ses dérives, Britney Spears apparaît comme le cobaye de la célébrité moderne. En cinq épisodes, cette série documentaire retrace la trajectoire de la première pop star du XXIe siècle et dévoile les rouages d’une société du spectacle qui tourne à vide, alimentée par notre regard à tous. .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
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English : Micro-Folie Britney sans filtre
L’événement Micro-Folie Britney sans filtre Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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