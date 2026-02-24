Traversée de la baie à la nage Socoa Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz

Traversée de la baie à la nage Socoa Saint-Jean-de-Luz

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

2026-07-14

Course de natation dans la baie.

Ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus.

1800 m entre la plage de Socoa et la grande plage de Saint-Jean-de-Luz, lieu d’arrivée.

Inscription du 1er juin au 10/07 inclus.

Les inscriptions pour l’édition 2025 sont complètes. .

