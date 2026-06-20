Micro-Folie Collection nationale #1 Maison des services Vesoul
Micro-Folie Collection nationale #1 Maison des services Vesoul mercredi 1 juillet 2026.
Vesoul
Micro-Folie Collection nationale #1
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Collections et playlist Un tour d’horizon des grandes institutions que sont le Louvre, le Château de Versailles ou Universciences. .
Maison des services 9 Rue des Casernes Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 77 31 32 microfolies@vesoul.fr
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English : Micro-Folie Collection nationale #1
L’événement Micro-Folie Collection nationale #1 Vesoul a été mis à jour le 2026-06-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL