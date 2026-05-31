Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul
Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de france de vesoul, Vesoul vendredi 18 septembre 2026.
Visite de la Banque de France de Vesoul Vendredi 18 septembre, 09h00 Banque de france de vesoul Haute-Saône
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
La Banque de France de Vesoul vous invite à sa première Journée Portes Ouvertes, le vendredi 18 septembre 2026, de 09h00 à 16h00.
Sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée propose une série d’ateliers interactifs pour découvrir le rôle de la Banque de France et échanger avec nos spécialistes.
Ateliers au programme :
Muséographie : Découverte des métiers d’hier et des activités actuelles de la Banque de France.
Entreprises et conjoncture : Présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) et de nos travaux économiques.
Ensemble, Dialoguons : Dialogues avec des agents banque de France sur les enjeux de la politique monétaire.
Authentification des billets : Apprenez à reconnaître les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes
Éducation financière : Animation de la roue EDUCFI pour sensibiliser à la gestion des finances personnelles.
Entrée libre et gratuite.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !
Banque de france de vesoul 21 place Pierre Renet – 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « antoine.gulluscio@banque-france.fr »}]
Première Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Vesoul
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