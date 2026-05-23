La quête fantastique Vesoul
La quête fantastique Vesoul samedi 13 juin 2026.
Vesoul
La quête fantastique
Place de la République Vesoul Haute-Saône
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Quête Fantastique est un tout nouveau concept de jeu de piste géant en plein air.
Il est ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, à la manière d’un escape game, au cœur de votre ville, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces.
Un jeu inédit qui divertira les petits mais aussi les grands (à partir de 8 ans) tout en découvrant les endroits les plus ludiques de votre ville. .
Place de la République Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La quête fantastique
L’événement La quête fantastique Vesoul a été mis à jour le 2026-05-23 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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