Match de foot annuel Stade René Hologne Vesoul

Vesoul

Match de foot annuel

Stade René Hologne 5 Rue Pierre de Coubertin Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 17:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Comme chaque année, une rencontre amical avec les agents de département est organisée par l’AMICALE du personnel des collectivités locales de Vesoul. Un moment de convivialité, que vous soyez amicaliste ou non ! Restauration sur place. .

Stade René Hologne 5 Rue Pierre de Coubertin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 01 90 25 amicale.vesoul@vesoul.fr

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English : Match de foot annuel

L’événement Match de foot annuel Vesoul a été mis à jour le 2026-05-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL