Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Résidences Royales Européennes

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Au cœur du faste et de l’histoire européenne

Première collection internationale du réseau Micro-Folie, cette sélection réalisée en partenariat avec l’Association des Résidences Royales Européennes réunit vingt demeures issues de douze pays. Elle propose une immersion dans l’histoire des plus prestigieux châteaux-musées d’Europe.

À travers plus de 350 œuvres et objets, le visiteur découvre les univers des grandes cours européennes, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes. Ces résidences, autrefois lieux de pouvoir et de représentation, sont aujourd’hui des institutions culturelles majeures, témoins de l’identité et de l’histoire du continent.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, cette collection invite chacun à s’installer et à voyager à travers les siècles, au rythme des chefs-d’œuvre et des récits qui ont façonné l’Europe. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

At the heart of European pomp and history

L’événement Micro-Folie Collection Résidences Royales Européennes Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau