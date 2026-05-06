Présentation de saison et Spectacle Danse avec la mort Catarina et missy messy Obernai

Informations pratiques

Obernai

Présentation de saison et Spectacle Danse avec la mort Catarina et missy messy

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Présentation de la saison 2026-2027, suivie du spectacle ‘Danse avec la mort Catarina & Missy Messy’, un lancer de couteaux sur film animé.

Avant le spectacle, le directeur de 13e sens, Matthieu Pierrard, vous présente les spectacles de la nouvelle saison culturelle 2026-2027.

Ce n’est pas souvent, au cirque, qu’un duo est fait d’une artiste de chair et d’une complice virtuelle. C’est ce que propose cette Catarina & Missy Messy Danse avec la mort, plus facétieuse que macabre, qui se donne comme un spectacle de lancer de couteaux et de haches sur film animé .

Missy Messy, c’est la lanceuse, celle qui fait voler les lames sous le chapiteau. Catarina, c’est sa partenaire dessinée, un squelette en robe colorée, la cible sur laquelle tirer.

Dans ce spectacle, je viens de m’enterrer moi-même, j’ai un rendez-vous avec la mort, c’est obligé, la dernière chose à faire. Je suis là, face à la mort, et ça devient une danse macabre, une fête, parce que c’est la mort qui me fait vivre, me fait comprendre le ridicule et la beauté de la vie et moi, je tue la mort, la fais revivre avec un claquement de fouet ou un coup de machette.

Comme le temps qui passe, le film animé tourne et les couteaux et haches doivent être plantés au bon moment, timing et précision. Je retrouve l’envie de vivre en lançant des couteaux sur la mort, je réalise qu’il faut que je vive chaque instant à fond, à mort ! .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

Presentation of the 2026–2027 season, followed by the show “Dance with Death—Catarina & Missy Messy,” an animated film featuring knife-throwing.

L’événement Présentation de saison et Spectacle Danse avec la mort Catarina et missy messy Obernai a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme d’Obernai