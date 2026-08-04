Ciné-Gourmand La Fille dans les nuages Obernai
mercredi 12 août 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Ciné-Gourmand La Fille dans les nuages
rue Athic Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Séance de cinéma en famille à partir de 6 ans, avec un goûter offert !
Séance suivie d’un goûter offert !
A partir de 6 ans.
Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage… .
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com
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English :
Family movie screening for children ages 6 and up, with a free snack!
L’événement Ciné-Gourmand La Fille dans les nuages Obernai a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme d’Obernai
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