Informations pratiques

Obernai

Ciné Concert avec Stanislas Théodas à l’orgue

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le film The Kid de Charlie Chaplin, est retransmis sur grand écran dans le chœur, pendant que Stan Théodas improvise la musique, synchronisée avec les images, à l’orgue de tribune.

Un ciné-concert est un spectacle qui combine la projection d’un film avec de la musique jouée en direct. Un film (souvent muet) est projeté sur écran, pendant qu’un ou plusieurs musiciens interprètent la bande sonore en direct. La musique est synchronisée avec les images pour renforcer l’émotion et l’ambiance.

A l’affiche du jour, le film The Kid de Charlie Chaplin, sorti en 1921,est retransmis sur grand écran dans le chœur, pendant que Stan Théodas improvise la musique à l’orgue de tribune.

Stanislas THEODAS se passionne pour l’Orgue dès ses 13 ans. Il est également passionné par les harmonies et l’improvisation, qui jouent un rôle essentiel dans ses choix musicaux et ses compositions. Il marie volontiers la musique à l’image, perpétuant ainsi la tradition de l’accompagnement des films muets. Contemplatif, il puise son inspiration dans la nature et trouve dans la philosophie comme dans la peinture une résonance profonde avec sa sensibilité artistique. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charlie Chaplin’s film *The Kid* is being shown on a big screen in the choir loft, while Stan Thodas improvises the music, synchronized with the images, on the gallery organ.

L’événement Ciné Concert avec Stanislas Théodas à l’orgue Obernai a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme d’Obernai