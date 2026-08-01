Informations pratiques

Obernai

Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été

4 rue Adolphe Mohler Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir le verger et éventuellement goûter les fruits de saison à la boutique après la visite. Gratuit sur inscription en ligne et à l’office de tourisme

C’est les vacances ! Dans les vergers le travail continue ; sur les arbres les fruits mûrissent, les producteurs les récoltent et les parasites essayent discrètement de prélever leur part … Comment fonctionne cet ensemble ? Venez le découvrir au Verexal et éventuellement faire un tour à la boutique après la visite, pour vous approvisionner en fruits de saison.

Gratuit sur inscription en ligne ICI

Porter de bonnes chaussures et des vêtements de pluie selon météo.

ATTENTION RENDEZ-VOUS directement au VERGER VEREXAL 4 rue Adolphe Mohler ZI Nord Obernai

Plan d’accès au verger dans Documents à télécharger ci-dessous. .

4 rue Adolphe Mohler Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the orchard and taste the seasonal fruit in the store after the visit. Free with online registration and at the tourist office

L’événement Visite découverte du Verger Expérimental d’Alsace un verger en été Obernai a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme d’Obernai