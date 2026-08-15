Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons
mardi 6 octobre 2026 · Salle du conseil municipal · Vielle-Saint-Girons
Informations pratiques
Vielle-Saint-Girons
Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes
Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-06
Une collection riche et passionnante sur le Mexique, de l’archéologie aya et aztèque à la peinture des Muralistes, en passant ppar l’art coloré et novateur de Frida Kahlo.
Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grands musées françaises et internationales. Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.
Musée numérique en accès libre mardi et mercredi de 9h à 12h, mardi et jeudi 15h à 18h et samedi 10 octobre de 9h à 13h.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Nombreux ateliers sur inscription
Samedi 10 octobre 15h Atelier céramique
Mardi 13 octobre 18h Apéro culturel Art et architecture mayas
Mercredi 14 octobre 11h Du Muralisme au street art
Gratuit. .
Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
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English : Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes
L’événement Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-08-22 par Côte Landes Nature Tourisme
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