Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Vielle-Saint-Girons

Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-06

Une collection riche et passionnante sur le Mexique, de l’archéologie aya et aztèque à la peinture des Muralistes, en passant ppar l’art coloré et novateur de Frida Kahlo.

Grâce à une technologie immersive et interactive, la Micro-Folie donne accès à une galerie de chefs-d’œuvre numériques issus de grands musées françaises et internationales. Les visiteurs sont invités à explorer ces œuvres en haute définition à travers un équipement mobile installé dans différents lieux publics du territoire.

Musée numérique en accès libre mardi et mercredi de 9h à 12h, mardi et jeudi 15h à 18h et samedi 10 octobre de 9h à 13h.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Nombreux ateliers sur inscription

Samedi 10 octobre 15h Atelier céramique

Mardi 13 octobre 18h Apéro culturel Art et architecture mayas

Mercredi 14 octobre 11h Du Muralisme au street art

Gratuit. .

Salle du conseil municipal Mairie Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes

L’événement Micro-Folie Mexico, des mayas aux muralistes Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-08-22 par Côte Landes Nature Tourisme