Micro-folie Spectacle Ce soir, on joue de la Compagnie Kontili Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie Spectacle Ce soir, on joue de la Compagnie Kontili

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Un comédien, trois artistes de cirque et un musicien se rencontrent sur scène pour une heure de spectacle où la musique jazz — inspirée des sonorités des années 50 — dialogue avec le mouvement.

La manipulation de couteaux, les équilibres et autres instants suspendus seront soutenu par le rythme, les silences et les improvisations du piano. Sans narration appuyée, le spectacle propose un cabaret où le jazz et le cirque se rencontrent dans un même espace de liberté !

Avec Blandino (comédien), Margo Darbois (équilibriste), Pierre Gerhards (pianiste), Fabien Milet (mat chinois), Rémi Darbois (jongleur).

À 20h30. Tout public. Réservation en ligne (Billetweb) ou à la Micro-Folie sur les horaires d’ouverture. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie Spectacle Ce soir, on joue de la Compagnie Kontili Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande