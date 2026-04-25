Micro-Folie-thématique Art en couleur : visite libre-Réalité virtuelle Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Micro-Folie-thématique Art en couleur : visite libre-Réalité virtuelle

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

C’est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique.

Visite libre-Réalité virtuelle (dans la peau d’un astronaute) à partir de 12 ans.

Capacité d’accueil 15 personnes. .

Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Micro-Folie-thématique Art en couleur : visite libre-Réalité virtuelle

L’événement Micro-Folie-thématique Art en couleur : visite libre-Réalité virtuelle Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Pays Basque