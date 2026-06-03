MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus Rue César Mulon Corseul

Corseul

MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez une course de chars de Corseul à Rome. Serez-vous le premier à franchir la ligne d’arrivée?

A partir de 6 ans

1 € en plus du droit d’entrée du musée.

Nombre de places limité. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

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English :

L’événement MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus Corseul a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme