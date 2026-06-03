MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus Rue César Mulon Corseul
MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus Rue César Mulon Corseul vendredi 31 juillet 2026.
Corseul
MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus
Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
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A partir de 6 ans
1 € en plus du droit d’entrée du musée.
Nombre de places limité. Réservation conseillée. .
Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10
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English :
L’événement MicroAteliers Coriosolis Cursus Maximus Corseul a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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