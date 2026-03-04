Midi mercredi : mini concert sur la pause déjeuner, Médiathèque Le jardin de Lecture, Saint-Aignan-Grandlieu

Midi mercredi : mini concert sur la pause déjeuner Mercredi 11 mars, 12h30 Médiathèque Le jardin de Lecture Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2026-03-11T12:30:00+01:00 – 2026-03-11T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-11T12:30:00+01:00 – 2026-03-11T23:59:00+01:00

MIDI MERCREDI

Mercredi 11 mars à 12h30

La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel sur le temps du déjeuner avec des formats courts de rencontres, d’atelier ou d’animations.

Pendant ce rendez-vous, l’école de musique Le Patio Musical vous propose un mini concert.

Apportez votre pique-nique et détendez-vous !

Entrée libre – Tout public

Médiathèque Le jardin de Lecture 39 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240264455 »}]

