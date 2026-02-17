Midi Musée Femmes ! Rouen

Midi Musée Femmes !

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-03-05 12:30:00

fin : 2026-03-19 13:15:00

Une visite en écho à la journée internationale des droits des femmes.

Pour adolescents et adultes.

Sans réservation Prise des billets le jour-même dès 12h .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

