Midnight, Théâtre des Grottes, Genève
Midnight, Théâtre des Grottes, Genève samedi 2 mai 2026.
Midnight Samedi 2 mai, 22h30 Théâtre des Grottes
10CHF Tarif Plein, 8CHF Tarif Réduit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T22:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T22:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00
« Midnight » vous plonge dans un huis clos suffocant, où lumière et ombre s’affrontent. L’improvisation fait surgir secrets et terreur. Dans cette nuit maudite, survivre devient une lutte incertaine.
À tout instant, l’ombre peut engloutir les protagonisites… ou les sauver. À Midnight, l’inconnu règne en maître, et personne ne ressort indemne.
Osez franchir le seuil.Dans l’obscurité, tout peut arriver.
Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alp-impro/evenements/festival-serie-z-midnight »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/
Suspens – Impro – Horreur
La Compagnie des Murmures
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