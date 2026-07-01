Mighty Mambo | Jazz à la plage, Pointe de Mousterlin, Fouesnant
jeudi 16 juillet 2026 · Pointe de Mousterlin · Fouesnant
Informations pratiques
Mighty Mambo | Jazz à la plage Jeudi 16 juillet, 18h30 Pointe de Mousterlin Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T18:30:00+02:00 – 2026-07-16T21:30:00+02:00
Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin
Mighty Mambo
Fanfare latin jazz et cubop
Mighty Mambo puise son énergie et sa créativité aux racines mêmes du latin jazz et de l’afro-cubain, alliant les mélodies ensoleillées des cuivres à d’envoûtantes pulsations latino-américaines, toujours avec une passion communicative.
De Chano Pozo à Mongo Santamaria, la fanfare explore le répertoire des big bands new-yorkais, des comparsas de La Havane et l’infinie richesse des rythmiques caribéennes. Le groupe est assurément une vivifiante bouffée d’air frais, une invitation à danser, à s’égayer et à partager toujours plus de moments conviviaux !
Gratuit, sans réservation
- un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts
lieu : la POINTE DE MOUSTERLIN, route de la Pointe de Mousterlin, 29170 Fouesnant (près du parking de la pointe)
[En cas de grosse intempérie : annulation possible du spectacle (l’annulation serait annoncée l’après-midi sur le site de l’Archipel)]
Coorganisation : les Aprèm’Jazz, l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et l’Archipel
Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/mighty-mambo/
https://www.facebook.com/events/4139609209703447/
Pointe de Mousterlin Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/mighty-mambo/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/4139609209703447/ »}] https://www.facebook.com/events/4139609209703447/ AVEN
Jazz à la plage : des concerts de jazz, tous les jeudis à 18h30, à la Pointe de Mousterlin
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