MIGRANDO La Salvetat-sur-Agout
vendredi 21 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
MIGRANDO
Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Spectacle de théâtre Migrando avec Carla Bianchi. Vendredi 21 août à 18h, Salle des Fêtes de La Salvetat-sur-Agout. Durée 1h15. Accueil dès 17h30. Apéritif convivial après le spectacle. Tarifs 10 € adhérent, 12 € non adhérent.
Type d’événement Spectacle de théâtre
Titre Migrando
Artiste Carla Bianchi
Mise en scène Francesco Bonomo
Date Vendredi 21 août
Horaire 18h00 (accueil du public dès 17h30)
Lieu Salle des Fêtes, La Salvetat-sur-Agout
Durée 1h15
Synopsis Une pièce mêlant humour et émotion autour de l’accueil des migrants et de la revitalisation d’un village en déclin, à travers un conseil municipal où tout reste à décider. Un spectacle qui invite à rire, réfléchir et dialoguer.
Tarifs 10 € (adhérents) / 12 € (non adhérents)
Réservation Sans réservation
Après le spectacle Apéritif convivial
Renseignements 06 83 00 56 53. .
Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 00 56 53
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English : MIGRANDO
Migrando theater performance with Carla Bianchi. Friday, August 21 at 6:00 p.m., Salle des Fêtes in La Salvetat-sur-Agout. Running time: 1 hour 15 minutes. Doors open at 5:30 p.m. A friendly get-together with drinks after the show. Tickets: 10 ? for members, 12 ? for non-members.
L’événement MIGRANDO La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34
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