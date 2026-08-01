Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

MIGRANDO

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Spectacle de théâtre Migrando avec Carla Bianchi. Vendredi 21 août à 18h, Salle des Fêtes de La Salvetat-sur-Agout. Durée 1h15. Accueil dès 17h30. Apéritif convivial après le spectacle. Tarifs 10 € adhérent, 12 € non adhérent.

Type d’événement Spectacle de théâtre

Titre Migrando

Artiste Carla Bianchi

Mise en scène Francesco Bonomo

Date Vendredi 21 août

Horaire 18h00 (accueil du public dès 17h30)

Lieu Salle des Fêtes, La Salvetat-sur-Agout

Durée 1h15

Synopsis Une pièce mêlant humour et émotion autour de l’accueil des migrants et de la revitalisation d’un village en déclin, à travers un conseil municipal où tout reste à décider. Un spectacle qui invite à rire, réfléchir et dialoguer.

Tarifs 10 € (adhérents) / 12 € (non adhérents)

Réservation Sans réservation

Après le spectacle Apéritif convivial

Renseignements 06 83 00 56 53. .

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 00 56 53

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English : MIGRANDO

Migrando theater performance with Carla Bianchi. Friday, August 21 at 6:00 p.m., Salle des Fêtes in La Salvetat-sur-Agout. Running time: 1 hour 15 minutes. Doors open at 5:30 p.m. A friendly get-together with drinks after the show. Tickets: 10 ? for members, 12 ? for non-members.

L’événement MIGRANDO La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34