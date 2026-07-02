Mikhaïl Pletnev, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 31 janvier 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Mikhaïl Pletnev Dimanche 31 janvier 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00
Fin : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00
Piano
Pianiste, chef d’orchestre et compositeur, il occupe depuis plusieurs décennies une place particulière dans la vie musicale internationale. Révélé à l’âge de 21 ans par la Médaille d’or du Concours international Tchaïkovski de 1978, Mikhaïl Pletnev s’est rapidement imposé comme une personnalité artistique indépendante. Artiste exigeant, parfois insaisissable, il cultive une vision personnelle du piano qui associe précision, profondeur expressive et fantaisie.
Programme
Jean-Sébastien Bach
Prélude et Fugue en ré majeur, BWV 874
Prélude et Fugue en sol mineur, BWV 861
Prélude et Fugue en sol majeur, BWV 884
Prélude et Fugue en si bémol mineur, BWV 891
Robert Schumann, Kreisleriana, op. 16
Edvard Grieg, extraits des Pièces Lyriques pour piano, op. 12, 38, 43, 47, 54, 57, 62, 68 et 71,
Fedrelandssang (Chant National)
Berceuse
Sommerfugl (Papillon)
Élégie
Mélodie
Smagfugl (Petit oiseau)
Baekken (Ruisseau)
Hjemve (Nostalgie)
Valse impromptu
Bestemors menuett (Menuet de Grand-mère)
Svunne dager (Jours passés)
Sommeraften (Soir d’été)
Scherzo
Ensom vandrer (Promeneur solitaire)
Nocturne
Småtrold (Puck)
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697619-mikhail-pletnev »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-mikhail-pletnev-86471 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano
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