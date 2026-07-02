Mikhaïl Pletnev, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Mikhaïl Pletnev Dimanche 31 janvier 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00

Fin : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:30:00+01:00

Piano

Pianiste, chef d’orchestre et compositeur, il occupe depuis plusieurs décennies une place particulière dans la vie musicale internationale. Révélé à l’âge de 21 ans par la Médaille d’or du Concours international Tchaïkovski de 1978, Mikhaïl Pletnev s’est rapidement imposé comme une personnalité artistique indépendante. Artiste exigeant, parfois insaisissable, il cultive une vision personnelle du piano qui associe précision, profondeur expressive et fantaisie.

Programme

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en ré majeur, BWV 874

Prélude et Fugue en sol mineur, BWV 861

Prélude et Fugue en sol majeur, BWV 884

Prélude et Fugue en si bémol mineur, BWV 891

Robert Schumann, Kreisleriana, op. 16

Edvard Grieg, extraits des Pièces Lyriques pour piano, op. 12, 38, 43, 47, 54, 57, 62, 68 et 71,

Fedrelandssang (Chant National)

Berceuse

Sommerfugl (Papillon)

Élégie

Mélodie

Smagfugl (Petit oiseau)

Baekken (Ruisseau)

Hjemve (Nostalgie)

Valse impromptu

Bestemors menuett (Menuet de Grand-mère)

Svunne dager (Jours passés)

Sommeraften (Soir d’été)

Scherzo

Ensom vandrer (Promeneur solitaire)

Nocturne

Småtrold (Puck)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697619-mikhail-pletnev »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-mikhail-pletnev-86471 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano