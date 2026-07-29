Miles Davis ou le génie de l’innovation Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Miles Davis ou le génie de l’innovation

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:15:00

fin : 2026-09-15 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Miles DAVIS, fût dès le début de sa carrière au côté de Charlie Parker et Dizzie Gillespie, un musicien hors-normes qui a été précurseur de nombreuses évolutions du jazz.

Une conférence annimée par Rémy Potrick Musicien enseignant

Les conférences de l’UIA

Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

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English : Miles Davis ou le génie de l’innovation

L’événement Miles Davis ou le génie de l’innovation Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine