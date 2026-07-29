Miles Davis ou le génie de l’innovation Cinéma Le Foyer Parthenay
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Miles Davis ou le génie de l’innovation
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:15:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Miles DAVIS, fût dès le début de sa carrière au côté de Charlie Parker et Dizzie Gillespie, un musicien hors-normes qui a été précurseur de nombreuses évolutions du jazz.
Une conférence annimée par Rémy Potrick Musicien enseignant
Les conférences de l’UIA
Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
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English : Miles Davis ou le génie de l’innovation
L’événement Miles Davis ou le génie de l’innovation Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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