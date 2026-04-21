Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Maison du Pilier Rouge Le Mans
Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Maison du Pilier Rouge Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:15:00
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez au Mans l’un des plus grands centres européens du vitrail ! De ses chefs-d’œuvre médiévaux dont l’un des plus anciens vitraux conservés dans un édifice aux splendides verrières offertes à la Renaissance, la cathédrale raconte une histoire unique. Renaissant au XIX? siècle, l’art du vitrail fait du Mans un haut lieu créatif.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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