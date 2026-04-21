Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Maison du Pilier Rouge Le Mans

Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Maison du Pilier Rouge Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison du Pilier Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6

Le Mans

Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:15:00

Date(s) :
2026-07-07

Découvrez au Mans l’un des plus grands centres européens du vitrail ! De ses chefs-d’œuvre médiévaux dont l’un des plus anciens vitraux conservés dans un édifice aux splendides verrières offertes à la Renaissance, la cathédrale raconte une histoire unique. Renaissant au XIX? siècle, l’art du vitrail fait du Mans un haut lieu créatif.
Jauge de 25 personnes.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mille ans de lumière les vitraux de la cathèdrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)