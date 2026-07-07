MILLE ANS D’HISTOIRE DANS L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Saint-Guilhem-le-Désert
jeudi 1 octobre 2026 · Saint-Guilhem-le-Désert
Informations pratiques
Saint-Guilhem-le-Désert
MILLE ANS D’HISTOIRE DANS L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Saint-Guilhem-le-Désert Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-10-01
Étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est niché dans le val de Gellone, un somptueux écrin de verdure et de rocaille.
Étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est niché dans le val de Gellone, un somptueux écrin de verdure et de rocaille. En compagnie de notre guide, vous arpentez les ruelles du village et découvrez les richesses médiévales du village l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, les remarquables façades du village, la beauté de la cascade du Verdus… .
Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie
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English : MILLE ANS D’HISTOIRE DANS L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Saint-Guilhem-le-Désert is an essential stopover on the pilgrimage route to Santiago de Compostela, nestled in the Gellone valley, a sumptuous setting of greenery and rocky outcrops.
L’événement MILLE ANS D’HISTOIRE DANS L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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