Millésimades 2026 Cave des Vignerons de Buzet Buzet-sur-Baïse

Buzet-sur-Baïse

Millésimades 2026

Cave des Vignerons de Buzet 56, Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Millésimades 2026 des ventes exceptionnelles chez les Vignerons de Buzet

Du 27 juin au 4 juillet 2026, les Millésimades reviennent aux Vignerons de Buzet pour une semaine de bonnes affaires autour des vins du terroir.

Profitez de ventes exceptionnelles, d’offres spéciales et de remises sur une sélection de cuvées, dans une ambiance conviviale au cœur du vignoble. L’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir les vins de Buzet, faire le plein pour l’été ou dénicher de belles bouteilles à prix avantageux.

À noter une ouverture exceptionnelle est prévue le dimanche 28 juin 2026.

Parking gratuit et cave accessible sur place. .

Cave des Vignerons de Buzet 56, Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 17 16

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English : Millésimades 2026

L’événement Millésimades 2026 Buzet-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de l’Albret