MILLEVACHES – La nuit des étoiles au Mont Gargan, Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Gilles-les-Forêts

Informations pratiques

MILLEVACHES – La nuit des étoiles au Mont Gargan Vendredi 4 septembre, 21h00 Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

La nuit des étoiles au Mont Gargan

Après une présentation du label Réserve internationale de ciel étoilé obtenu par le Parc en 2021, vous pourrez observer des contellations au laser et apprendre à vous répérer dans le ciel. Vous pourrez ensuite utiliser un télescope et vous essayer à l’astrophotographie.

Animation par le Club d’Astro de Haute-Corrèze et le Foyer rural de St-Léonard-de-Noblat.

Durée : 3h. A partir de 7 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité

Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts Mont Gargan, Saint-Gilles-les-Forêts Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/la-nuit-des-etoiles-au-mont-gargan-2/ »}] [{« link »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/la-nuit-des-etoiles-au-mont-gargan-2/

Après une présentation du label RICE, observez des constellations et apprenez à vous repérer. Observation au télescope et initiation à l’astrophotographie sont aussi au programme ! RICE Millevaches