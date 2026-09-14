Milonga Brava avec Adrian et Elia, Espace de quartier Sécheron, Genève

Informations pratiques

Milonga Brava avec Adrian et Elia Jeudi 17 septembre, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

✨ Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous ouvre ses portes pour une soirée tango vibrante, chaleureuse et pleine de vie. ✨

Un moment pour danser, se rencontrer, partager… un verre à la main et le plaisir simple d’être ensemble. ❤️

Avant la milonga, Elia & Adrian vous proposent un stage pour explorer la richesse du rythme et enrichir votre musicalité sur la piste.

Jeudi 17 septembre 2026

Espace de quartier de Sécheron

Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 – Stage de tango avec Elia & Adrian

Jouer avec le rythme

20:00 – 23:30 – Milonga Brava avec Open Bar

DJ Esteban

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

On vous attend pour une belle soirée de tango, de musique et de convivialité. À très vite sur la piste !

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Adrian et Elia et milonga avec DJ Esteban. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 17 septembre, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava