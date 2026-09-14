Milonga Brava avec Adrian et Elia, Espace de quartier Sécheron, Genève
jeudi 17 septembre 2026 · Espace de quartier Sécheron · Genève
Informations pratiques
Milonga Brava avec Adrian et Elia Jeudi 17 septembre, 18h45 Espace de quartier Sécheron
CHF 15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:45:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00
✨ Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous ouvre ses portes pour une soirée tango vibrante, chaleureuse et pleine de vie. ✨
Un moment pour danser, se rencontrer, partager… un verre à la main et le plaisir simple d’être ensemble. ❤️
Avant la milonga, Elia & Adrian vous proposent un stage pour explorer la richesse du rythme et enrichir votre musicalité sur la piste.
Jeudi 17 septembre 2026
Espace de quartier de Sécheron
Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève
Programme :
18:45 – 20:00 – Stage de tango avec Elia & Adrian
Jouer avec le rythme
20:00 – 23:30 – Milonga Brava avec Open Bar
DJ Esteban
Tarifs :
Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)
Stage : CHF 25
Stage + Milonga : CHF 30
On vous attend pour une belle soirée de tango, de musique et de convivialité. À très vite sur la piste !
Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/
Milonga Brava : soirée tango avec stage par Adrian et Elia et milonga avec DJ Esteban. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 17 septembre, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.
Milonga Brava
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