Milonga Brava avec Mayela Aponte & Gustavo Chaile, Espace de quartier Sécheron, Genève

Milonga Brava avec Mayela Aponte & Gustavo Chaile Jeudi 23 avril, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:45:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:45:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous accueille pour une soirée tango pleine de chaleur et de vie ✨

De la danse, des rencontres, un verre à la main et le plaisir d’être ensemble.

Avant la milonga, les maestros Mayela Aponte & Gustavo Chaile, venus de Buenos Aires, vous proposent un stage spécial. Jeune duo passionné à la connexion remarquable, finalistes du Mundial de Tango 2025 (9ᵉ place – Tango Pista), ils séduisent par leur énergie, leur musicalité et leur pédagogie déjà reconnue en Argentine et en Europe.

Jeudi 23 avril 2026

Espace de quartier de Sécheron

Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 – Stage de tango avec Mayela Aponte & Gustavo Chaile – Barridas avec mouvement et sans déplacement d’axe

20:00 – 23:30 – Milonga Brava avec Open Bar – DJ Maria

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

✨ On vous attend nombreux sur la piste !

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Mayela & Gustavo et milonga avec DJ Maria. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 23 avril, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava