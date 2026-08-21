Milonga Brava avec Ricardo Astrada & Constanza Vieyto, Espace de quartier Sécheron, Genève

Informations pratiques

Milonga Brava avec Ricardo Astrada & Constanza Vieyto Jeudi 8 octobre, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:45:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:45:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

✨ Jeudi 8 octobre, nous avons le grand plaisir d’accueillir Ricardo Astrada & Constanza Vieyto ! ❤️

Déjà venus à plusieurs reprises à Genève, Ricardo & Constanza sont toujours accueillis avec enthousiasme par notre communauté. Champions du Monde de Tango Escenario 2022, ils sont appréciés pour leur pédagogie claire et inspirante, leurs démonstrations spectaculaires et leur énergie chaleureuse qui rendent chaque rencontre aussi enrichissante que conviviale. ✨

Jeudi 8 octobre 2026

Espace de quartier de Sécheron

Adresse : Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 : Stage avec Ricardo & Constanza

Connexion et abrazo : séquences pour la piste.

20:00 – 23:30 : Milonga Brava – Open Bar DJ Mar Verdemar

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

Une belle soirée de tango vous attend, entre apprentissage, musique, convivialité et une piste pleine d’énergie. On se retrouve à la Milonga Brava !

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Ricardo Astrada & Constanza Vieyto milonga avec DJ Mar Verdemar. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus

Milonga Brava