Milonga Brava avec Yael Nahir & Francisco Coria, Espace de quartier Sécheron, Genève

Milonga Brava avec Yael Nahir & Francisco Coria Jeudi 30 avril, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:45:00+02:00 – 2026-04-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:45:00+02:00 – 2026-04-30T23:30:00+02:00

Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous accueille pour une soirée tango pleine de chaleur et de vie ✨

Pour la deuxième fois, nous avons le plaisir d’accueillir le jeune et énergique couple de maestros Yael Nahir et Francisco Coria.

Yael et Francisco forment un couple dynamique de tango argentin, alliant une solide formation technique à une grande expressivité artistique. Dansant ensemble depuis plus de huit ans, ils se sont produits sur des scènes emblématiques de Buenos Aires, ont atteint les finales de compétitions majeures et se sont imposés comme des maestros reconnus à l’international. Leur style mêle tradition profonde et énergie contemporaine, captivant les publics du monde entier.

Jeudi 30 avril

Espace de quartier de Sécheron

Adresse : Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 : Stage avec Yael Nahir & Francisco Coria

20:00 – 23:30 : Milonga Brava avec SHOW – DJ Esteban

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 20

Stage + Milonga : CHF 30

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Yael & Francisco et milonga avec DJ Esteban. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 23 avril, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava