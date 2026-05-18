MimE en concert Gigny-sur-Saône
MimE en concert Gigny-sur-Saône vendredi 26 juin 2026.
Gigny-sur-Saône
MimE en concert
6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
De la Chanson Francaise a` tendance Rock’n’Roll, une poésie tantôt drôle tantôt rugueuse portée par une orchestration qui rappelle le meilleur des seventies un orgue Hammond, une batterie et une guitare électrique, le tout au service d’une communion généreuse et transpirante avec le public… .
6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
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English : MimE en concert
L’événement MimE en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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