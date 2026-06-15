Mister Hole Swing en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Mister Hole Swing en concert

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Chanson française festive et finement exécutée, écriture ciselée et caustique, une vraie veine humoristique comme un Saint Germain des Prés de par chez nous.

Spectacle à prix libre. Buvette ouverte dès 20h. Merguez et Chipos. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mister Hole Swing en concert

L’événement Mister Hole Swing en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)