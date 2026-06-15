Tatant3lla en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Tatant3lla en concert

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Tarant3lla est un projet musical fondé et dirigé par Claudio Del Vecchio avec l’objectif de moderniser la tarantella, musique traditionnelle du sud de l’Italie.

Le groupe propose une relecture des rythmes typiques de ces traditions populaires, joués principalement au tambourin instrument emblématique de ce genre tout en créant des compositions originales, de nouveaux arrangements et un son inédit où l’acoustique rencontre l’électronique.

Les voix, parfois douces, parfois sauvages, tissent des passerelles entre les chants anciens et modernes, dans un mélange de compositions originales et de morceaux traditionnels revisités.

Tarant3lla, c’est l’âme du Sud en mouvement, entre chaleur, poésie et liberté dansée.

Avec Richard Posselt, accordéoniste présent dans le groupe depuis ses débuts, Félix Semet, multi-instrumentiste (guitare à sept cordes, guitare manouche, guitare électrique, basse), principalement mandoliniste au sein de Tarant3lla, et Marius Kikteff, guitariste de jazz et de musique balkanique.

Spectacle à prix libre. Buvette ouverte dès 20h. Merguez et Chipos. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Tatant3lla en concert

L’événement Tatant3lla en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)