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AGENDA · Gigny-sur-Saône

En Voix chorale éphémère Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

vendredi 2 octobre 2026 · Bar associatif Fartfelien · Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bar associatif Fartfelien
Adresse
6 rue du pont
Ville
71240 Gigny-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny-sur-Saône

En Voix chorale éphémère

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Chorale éphémère dirigée par Jeanne. Pas d’inscription nécessaire. Repas partagé en fin de soirée.   .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

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English : En Voix chorale éphémère

L’événement En Voix chorale éphémère Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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