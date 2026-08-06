En Voix chorale éphémère Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

En Voix chorale éphémère

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Chorale éphémère dirigée par Jeanne. Pas d’inscription nécessaire. Repas partagé en fin de soirée. .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : En Voix chorale éphémère

L’événement En Voix chorale éphémère Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne