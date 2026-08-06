Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Léa Minod vous propose Nos Voix intimes , un atelier vous invitant à explorer la narration intime par le prisme de l’écriture. Son spectacle Expiration est un récit autobiographique entremêlant chansons et création sonore. .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration

L’événement Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne