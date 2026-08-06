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AGENDA · Gigny-sur-Saône

Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

samedi 3 octobre 2026 · Bar associatif Fartfelien · Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bar associatif Fartfelien
Adresse
6 rue du pont
Ville
71240 Gigny-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny-sur-Saône

Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Léa Minod vous propose Nos Voix intimes , un atelier vous invitant à explorer la narration intime par le prisme de l’écriture. Son spectacle Expiration est un récit autobiographique entremêlant chansons et création sonore.   .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

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English : Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration

L’événement Atelier Nos voix intimes et spectacle Expiration Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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