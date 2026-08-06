Trip for Léon en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône
vendredi 16 octobre 2026 · Bar associatif Fartfelien · Gigny-sur-Saône
Informations pratiques
Gigny-sur-Saône
Trip for Léon en concert
Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Entre trip-hop, pop électro et folk, Trip for Léon déploie une musique atmosphérique et habitée, nourrie de saudade lumineuse. Une voix singulière, des textes scandés, des pulsations électroniques et des textures organiques s’entrelacent pour poser un regard à la fois sincère et espiègle sur le monde. À la croisée des genres, dans une filiation qui évoque Kate Bush, Massive Attack ou CocoRosie, le groupe invite à une traversée sensible, intime et vibrante un moment suspendu. .
Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
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English : Trip for Léon en concert
L’événement Trip for Léon en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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