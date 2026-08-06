Trip for Léon en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

Trip for Léon en concert

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Entre trip-hop, pop électro et folk, Trip for Léon déploie une musique atmosphérique et habitée, nourrie de saudade lumineuse. Une voix singulière, des textes scandés, des pulsations électroniques et des textures organiques s’entrelacent pour poser un regard à la fois sincère et espiègle sur le monde. À la croisée des genres, dans une filiation qui évoque Kate Bush, Massive Attack ou CocoRosie, le groupe invite à une traversée sensible, intime et vibrante un moment suspendu. .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Trip for Léon en concert

L’événement Trip for Léon en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne