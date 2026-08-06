Concert Ello Papillon Super Eden Bar associatif FartFelien Gigny-sur-Saône
vendredi 27 novembre 2026 · Bar associatif FartFelien · Gigny-sur-Saône
Informations pratiques
Gigny-sur-Saône
Concert Ello Papillon Super Eden
Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
L’univers musical est orienté chanson pop électro. Chaque titre est une toile aux textures sonores souvent inspirées des années 80, avec clavier, guitare planante et looper. La voix sensible et chaleureuse d’Ello est portée par des mélodies et des chœurs envoutants qui
font danser nos âmes. .
Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
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English : Concert Ello Papillon Super Eden
L’événement Concert Ello Papillon Super Eden Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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