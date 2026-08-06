Concert Ello Papillon Super Eden Bar associatif FartFelien Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

Concert Ello Papillon Super Eden

Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

L’univers musical est orienté chanson pop électro. Chaque titre est une toile aux textures sonores souvent inspirées des années 80, avec clavier, guitare planante et looper. La voix sensible et chaleureuse d’Ello est portée par des mélodies et des chœurs envoutants qui

font danser nos âmes. .

Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Concert Ello Papillon Super Eden

L’événement Concert Ello Papillon Super Eden Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne