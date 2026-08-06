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AGENDA · Gigny-sur-Saône

Concert Ello Papillon Super Eden Bar associatif FartFelien Gigny-sur-Saône

vendredi 27 novembre 2026 · Bar associatif FartFelien · Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Bar associatif FartFelien
Adresse
6 rue du pont
Ville
71240 Gigny-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny-sur-Saône

Concert Ello Papillon Super Eden

Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

L’univers musical est orienté chanson pop électro. Chaque titre est une toile aux textures sonores souvent inspirées des années 80, avec clavier, guitare planante et looper. La voix sensible et chaleureuse d’Ello est portée par des mélodies et des chœurs envoutants qui
font danser nos âmes.   .

Bar associatif FartFelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

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English : Concert Ello Papillon Super Eden

L’événement Concert Ello Papillon Super Eden Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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