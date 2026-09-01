Informations pratiques

Gigny-sur-Saône

BOUCAN en concert

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Quelque part entre les univers cabossés de Tom Waits, de Kusturica ou des westerns spaghetti, Boucan invente une musique intemporelle, jouissive et déchirante comme une procession slave .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : BOUCAN en concert

L’événement BOUCAN en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne