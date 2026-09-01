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AGENDA · Gigny-sur-Saône

BOUCAN en concert Gigny-sur-Saône

vendredi 25 septembre 2026 · Gigny-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont
Ville
71240 Gigny-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gigny-sur-Saône

BOUCAN en concert

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Quelque part entre les univers cabossés de Tom Waits, de Kusturica ou des westerns spaghetti, Boucan invente une musique intemporelle, jouissive et déchirante comme une procession slave   .

Bar associatif Fartfelien 6 rue du pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

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English : BOUCAN en concert

L’événement BOUCAN en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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