Fête champêtre Place de l’Eglise Gigny-sur-Saône
Fête champêtre Place de l’Eglise Gigny-sur-Saône samedi 18 juillet 2026.
Gigny-sur-Saône
Fête champêtre
Place de l’Eglise Complexe sportif Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À partir de 18h, grande fête champêtre organisée par le Comité des Fêtes au plateau sportif de Gigny-sur-Saône.
Karaoké géant en collaboration avec Jugy Swingue pour chanter et partager un moment convivial en famille ou entre amis.
À partir de 19h, repas champêtre sur réservation
Brochettes de poulet et pommes de terre
Fromage
Dessert
Tarif 18 € par personne.
Buvette et restauration rapide sur place tout au long de la soirée.
À partir de 22h, feu d’artifice.
Réservation des repas auprès de
Joëlle Maufroy 06 74 42 55 02
Sabrina Prauthois 06 08 51 47 17
Venez nombreux profiter d’une soirée festive, conviviale et musicale ! .
Place de l’Eglise Complexe sportif Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 47 17
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English : Fête champêtre
L’événement Fête champêtre Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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