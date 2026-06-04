Fête champêtre Place de l’Eglise Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Fête champêtre

Place de l’Eglise Complexe sportif Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À partir de 18h, grande fête champêtre organisée par le Comité des Fêtes au plateau sportif de Gigny-sur-Saône.

Karaoké géant en collaboration avec Jugy Swingue pour chanter et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

À partir de 19h, repas champêtre sur réservation

Brochettes de poulet et pommes de terre

Fromage

Dessert

Tarif 18 € par personne.

Buvette et restauration rapide sur place tout au long de la soirée.

À partir de 22h, feu d’artifice.

Réservation des repas auprès de

Joëlle Maufroy 06 74 42 55 02

Sabrina Prauthois 06 08 51 47 17

Venez nombreux profiter d’une soirée festive, conviviale et musicale ! .

Place de l’Eglise Complexe sportif Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 47 17

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English : Fête champêtre

L’événement Fête champêtre Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne