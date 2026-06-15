Sarabal Quintet en concert bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Sarabal Quintet en concert

bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

Formation à géométrie variable, Sarabal donne des couleurs nouvelles à un répertoire parfois ancien, mélange de feeling, de groove et de contretemps, avec des compositions contemporaines folk un peu agitées, voire énervées, toutes construites pour la danse.

Spectacle à prix libre.Buvette ouverte dès 20h.Merguez et Chipos. .

bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Sarabal Quintet en concert

L’événement Sarabal Quintet en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-15 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)