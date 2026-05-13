Mimoria Tramandata présente « Medievu », Musée de la Corse, Corte

Mimoria Tramandata présente « Medievu » Samedi 23 mai, 21h00 Musée de la Corse Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée de la Corse vous invite à une soirée placée sous le signe de l’histoire et de l’émotion.

L’association Mimoria Tramandata présentera son spectacle musical Medievu, une œuvre immersive et profondément évocatrice.

Le projet Medievu propose une véritable odyssée à travers le Moyen Âge corse. Né en décembre 2013 d’un rêve ambitieux, ce conte musical retrace l’histoire d’une nation en mêlant narration, musiques et chants, dans un subtil équilibre entre tradition et création. Loin d’un simple récit historique, il invite le public à ressentir et comprendre une époque riche et tourmentée, sans en passer par les livres.

Medievu est une catharsis, une plongée dans l’épopée des hommes et des légendes, inspirée à la fois d’ouvrages historiques et de la tradition orale. À travers le regard tendre d’un grand-père, Missiavu Antonu, racontant à sa petite-fille Aurelia une histoire devenue devoir scolaire, le spectateur est emporté dans un voyage merveilleux à travers les siècles.

Ponctué de musiques et de chansons, ce véritable opéra musical explore les thèmes universels de la vie médiévale : l’amour, la guerre, les souffrances, les luttes de pouvoir et les élans révolutionnaires. Il évoque également des figures emblématiques telles que Ugo Colonna, Arrigo Bel Messere, Sinunceddu di a Rocca, Sambucucciu d’Alandu ou encore Vincentello d’Istria.

Dans une période marquée par les bouleversements, les conflits et les grandes interrogations spirituelles, Medievu fait écho, avec justesse, aux mutations profondes de la société corse, rappelant parfois celles d’aujourd’hui.

Entrée libre de 15h à minuit. Spectacle musical à 21h00.

Musée de la Corse Rue de la Citadelle, 20250 Corte, France Corte 20250 Haute-Corse Corse 0495452545 https://www.museudiacorsica.corsica La galerie Doazan (pionnier de l’ethnographie en Corse) rassemble 3.500 objets ethnographiques. Collections d’affiches publicitaires, sur le thème du tourisme dans l’île, de 1891 à 1998 .

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée de la Corse vous invite à une soirée placée sous le signe de l’histoire et de l’émotion.

© Dominique Albetrina