Périgueux

Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme

Village du Festival Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:30:00

fin : 2026-07-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Rock tribal Dordogne

Planète Fantôme développe un rock tribal et incantatoire, porté par une formation guitare, claviers et batterie où le rythme et la puissance organique dominent. Entre textures brutes et atmosphères hypnotiques, leur musique mêle énergie rock et pulsations rituelles.

Groupe accompagné par le Sans Réserve

En partenariat avec Le Sans Réserve .

Village du Festival Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme

L’événement Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux