Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme Périgueux
Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme
Village du Festival Périgueux Dordogne
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:30:00
fin : 2026-07-01 22:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Rock tribal Dordogne
Planète Fantôme développe un rock tribal et incantatoire, porté par une formation guitare, claviers et batterie où le rythme et la puissance organique dominent. Entre textures brutes et atmosphères hypnotiques, leur musique mêle énergie rock et pulsations rituelles.
Groupe accompagné par le Sans Réserve
En partenariat avec Le Sans Réserve .
Village du Festival Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme
L’événement Mimos (Autour du festival) Planète Fantôme Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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